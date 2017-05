IFK-dansker: Modstander blev truet til at underpræstere

- I morges fik vi besked fra den holdansvarlige om, at vi skulle møde ind til træning i stedet for at spille kamp, fordi der var sket noget med en spiller fra AIK, fortæller Søren Rieks.

Her blev truppen informeret om situationen.

- En spiller fra deres hold (AIK, red.) blev ringet op for et par dage siden. Han skulle gøre sit til at tabe ved at præstere dårligt.

- Det ville han få en sum penge for. Ellers ville de gå efter ham og hans familie. Det er meget alvorligt.

- Det er en vældig trist nyhed. Det er større end fodbold, siger Søren Rieks.

Han forventede ikke, at matchfixing kunne foregå i en liga som i den bedste svenske række.

- Jeg har haft det på afstand og troede det blot fandt sted i lavere rækker i Sverige, men det er alvorligt, når det sker i en af de største kampe.

- Jeg har ikke oplevet det på egen hånd før. Jeg har kun hørt om det, og at det finder sted i lavere rækker.

- Men at det kan aflyse en af de største kampe, som mange havde set frem til, det er en speciel følelse, siger Rieks.

Spørgsmål: Så kan det vel lige så godt ske i den danske Superliga?

- Der er ikke ret langt, og vi har nogenlunde samme kultur, så det kan sagtens ramme Danmark, siger den tidligere Esbjerg-spiller.

Spørgsmål: Har der været stort fokus på matchfixing i din tid i Sverige?

- Der er kommet mere fokus på det. Vi havde én forbi til et informationsmøde om, at den form for kriminalitet var et voksende problem, og den fokus har været med god grund.

- Men det er godt, at det kommer frem nu og ikke efter kampen. Det er det positive, at man kan få det stoppet og være på forkant.

- Vi skal forsøge at komme videre og tale åbent om det. Man skal gerne turde stå frem, som AIK-spilleren gjorde. Det skal mere frem i lyset, at det kan forekomme, lyder det fra Søren Rieks.

Ud over Rieks tørner også Mads Albæk ud for IFK Göteborg.