IAAF vil opretholde Ruslands udelukkelse

Forbundet mener ikke, at Rusland har gjort tilstrækkelige fremskridt i kampen for at komme dopingmisbrug blandt landets udøvere til livs.

Det er en nedsat arbejdsgruppe ledet af Rune Andersen, der anbefaler IAAF at opretholde udelukkelsen.

- Arbejdsgruppen mener, at der er gjort betydelig fremgang for at indfri de betingelser, der er fremsat. Men de er ikke fuldt indfriet, og der er flere vigtige skridt tilbage.

- Af den grund anbefaler vi enstemmigt, at Ruslands atletikforbund suspenderes, indtil alle betingelser er indfriet, lyder det fra gruppen.

Rusland er suspenderet, fordi Det Internationale Antidopingagentur (Wada) mener, at Rusland har benyttet sig af et statskontrolleret dopingprogram.

Det kommer til at sætte aftryk på det forestående VM i London, som kun får deltagelse af 19 russere. De kommer dog ikke til at stille op under eget flag.

De 19 russere er blevet tildelt en dispensation til at kunne stille op under neutralt flag ved verdensmesterskabet i London fra 4. august.

Ifølge IAAF's retningslinjer har de skullet bevise, at de ikke har spillet en rolle i forhold til det russiske atletikforbunds tvivlsomme dopingkontrol.