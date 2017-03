Hvidovre er klar til ishockeycomeback: Alt er linet op

Hvidovre Ishockey Fighters, der i øjeblikket er nummer to i 1. division, arbejder nemlig målrettet på at gøre comeback blandt de bedste efter fem års fravær.

Klubbens manager, Henrik Sørensen, bekræfter, at man vil indsende en formel ansøgning til Danmarks Ishockey Union (DIU) inden deadline 15. april.

- Vi er 95 procent i mål, siger Henrik Sørensen.

Ishockeyligaen opererer ikke med traditionel op- og nedrykning, og i princippet kan alle interesserede klubber ansøge om at blive optaget i den bedste række.

Man skal blot opfylde DIU's krav for at opnå licens, hvilket blandt andet indebærer, at klubben skal kunne dokumentere, at det økonomiske grundlag er på plads.

- Vi har setuppet og har sponsorerne linet op, men de sidste, store sponsorer venter på, at vi bliver godkendt. De vil kun være med, hvis vi spiller i den bedste række, forklarer Henrik Sørensen.

Hvidovre var senest repræsenteret i den bedste række i sæsonen 2012/13, hvor klubben stillede op under navnet Copenhagen Hockey i et holdfællesskab med KSF og Gladsaxe.

Selskabet gik imidlertid konkurs, og samme skæbne overgik i 2009 en anden Hvidovre-satsning under navnet Totempo Hvik.

Henrik Sørensen slår dog fast, at selskabet denne gang vil få et mere professionelt udtryk, og ambitionerne er til mere end bare at være "fyld".

- Vi skal ikke op og være med på samme galej, som Herlev har været med på i de sidste par sæsoner. Det har vi ingen interesse i, og det skader mere, end det gavner, siger han.

Herlev har i denne sæson kun vundet én af grundspillets 45 kampe i ordinær spilletid og sluttede 51 point fra slutspillet.

- Vi skal selvfølgelig være ydmyge, og det kan godt være, vi ikke kommer i slutspillet første sæson, men der skal ikke være 50 point op, og løbet skal ikke være kørt i november, siger Henrik Sørensen.

Inden deadline skal der primært arbejdes på at opnå fuld enighed med klubbens amatørafdeling, der skal overbevises om, at der er en god idé at satse på en ny omgang i den bedste række.

- Vi skal være enige om det, for vi skal jo spille i ligaen på amatørklubbens licens, siger Henrik Sørensen.