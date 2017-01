Fem udøvere på Hvideruslands landshold i kano og kajak blev i april sidste år testet positiv for brug af det præstationsfremmende hjertemedicin meldonium.

Hviderussere blev fejlagtigt udelukket fra OL i august

Trods positive dopingprøver har Hvideruslands kanolandshold fået medhold i klage over OL-udelukkelse.

Dermed underkender CAS afgørelsen fra Det Internationale Kanoforbund (ICF), som i juli uddelte et års karantæne til atleterne.

Det var en fejl, at hele det hviderussiske landshold i kano og kajak blev udelukket fra at deltage ved OL i Rio i august.

Der var ikke tilstrækkelige beviser for at have udelukket udøverne, lyder det fra CAS.

Under en træningslejr i Frankrig i april sidste år foretog det franske politi en razzia. Her fandt man flere ulovlige og præstationsfremmende medikamenter i den hviderussiske lejr.

17 udøvere blev dopingtestet i forbindelse med razziaen.

I fem tilfælde viste testene spor af den præstationsfremmende hjertemedicin meldonium. Det stof har blandt andre fældet tennisstjernen Maria Sharapova.

Dopingprøverne var dog ikke et tilstrækkeligt bevis for CAS, som meddeler, at man vil komme med en uddybende forklaring på afgørelsen i den nærmeste fremtid.