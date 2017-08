Hun så EM fra sofaen: Stop sammenligning med herrerne

I december rev Julie Trustrup Jensen sit korsbånd over og gik dermed glip af EM i Holland, hvor Danmark i søndags endte med at vinde sølv.

Hun skriver i en blog på Spillerforeningens hjemmeside, at kønskampen er vigtig, og at man skal tage debatten under en så stor begivenhed som en EM-slutrunde.

Men hun mener også, at man skal lade være med at sammenligne kvinderne med herrerne på en fodboldbane.

- Vi har kæmpet og kæmper fortsat mod sammenligningen. En sammenligning, som ikke gør godt for noget. Vi spiller kvindefodbold, og herrerne spiller herrefodbold.

- Og der er kæmpe forskel på de to typer fodbold. Jeg vil næsten gå så vidt som at sige, at der er tale om to forskellige sportsgrene.

- Jeg mener, hvem sammenligner herre- og kvindehåndbold? Lad os nu komme videre, skriver Julie Trustrup Jensen.

Hun er træt af, at kritikere peger på, hvor dårligt kvinderne spiller i forhold til herrerne.

- Der er niveauforskel - både teknisk, taktisk og ikke mindst fysisk. Så kan vi altid diskutere nuancerne. Det er som sådan heller ikke pointen, der frustrerer mig.

- Det, der frustrerer mig, er, at vi konstant skal sammenligne. For det er en diskussion, som vi har forsøgt at løsrive os fra, forklarer hun.

Julie Trustrup Jensen håber, at kvindernes EM-eventyr kan stoppe den evindelige sammenligning i fremtiden.

- Vi spillere bliver stadig spurgt, hvorfor Danmarks befolkning dog skal se kvindefodbold. Umiddelbart synes jeg, at det under denne slutrunde har været ret indlysende.

- Og holdets præstationer betyder forhåbentlig, at vi ikke længere skal besvare det spørgsmål, skriver hun på Spillerforeningens hjemmeside.