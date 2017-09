Humoristisk Stephens driller Keys og kæresten efter sejr

Den useedede Sloane Stephens tog fusen på alt og alle, da hun vandt US Open efter finalesejr over sin veninde Madison Keys.

Efter sejren fortsatte Sloane Stephens med at vise overskud. Denne gang var det dog med humoristiske citater, da hun blev spurgt ind til, om hun nu havde fået mod på at vinde flere grand slam-titler.

- Selvfølgelig vil jeg det. Så du den check, som kvinden lige gav mig. Hvis det ikke giver dig lyst til at spille tennis, så ved jeg virkelig ikke, hvad der skulle give dig lyst til at spille, siger Stephens.

Med sejren følger 3,7 millioner dollar.

Det var første gang siden 1976, at det afgørende sæt blev vundet 6-0. Sloane Stephens og Madison Keys er venner uden for banen, derfor var der også plads til drillerier mellem de to.

- Det var da træls for hende. Men har du set den check, som hun får. Jeg er sikker på, at hun nok skal klare sig, siger Stephens.

Madison Keys modtog 1,8 millioner dollar for sin finaleplads.

Sloane Stephens danner par med den amerikanske landsholdsspiller i fodbold Jozy Altidore, der samtidig med finalen i New York scorede to gange for sin klub Toronto i deres sejr i Major League Soccer over San Jose.

- Jeg er glad for, at han scorede to gange. Det er rigtig godt. Han skulle have scoret et hattrick. Så ville det have været en rigtig god dag, siger hun med et smil.