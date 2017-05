Huddersfields manager tysser på kritikere efter oprykning

Særligt den nuværende manager for Queens Park Rangers, Ian Holloway, langede ud efter ansættelsen af den uerfarne Wagner, der kom fra en stilling som træner for Borussia Dortmunds reserver.

Men Huddersfield er nu overraskende rykket op i Premier League, og Wagner har ikke meget tilovers for sine kritikere.

- Forresten, Ian Holloway, held og lykke med næste sæson, siger Wagner ifølge nyhedsbureauet Reuters efter kampen om oprykning, som Huddersfield vandt 4-3 mod Reading efter straffespark.

Holloways Queens Park Rangers-hold sluttede to point over nedrykningsstregen i Championship.

- Jeg ved, at mange eksperter afskrev os. Jeg er så lykkelig for, at jeg har bevist, at erfaring ikke er afgørende. Slet ikke her i England. Her spiller man meget traditionelt, siger Wagner.

Huddersfield blev af mange set som en potentiel nedrykker. I stedet skal holdet nu spille i verdens mest pengetunge liga, Premier League, næste år.

- Jeg er jævnligt blevet konfronteret med, at jeg ikke har så meget erfaring. Folk har sagt, at jeg ikke er vant til engelsk fodbold. Erfaring er vigtigt, men hvis man har passion og en masse idéer, så kan man klare det, siger Wagner.

Huddersfields oprykning er især imponerende, når man medregner, at holdet har haft et af de mindste budgetter i den næstbedste række.

Nu skal holdet op mod mægtige hold som Chelsea, Manchester United og Arsenal fra næste sæson.

- Hvis man kan huske, dengang Huddersfield sidst var i den bedste liga, er man efterhånden meget gammel. Det er meget specielt, og jeg er meget stolt, siger Wagner.

Det er 45 år siden, at Huddersfield sidst var i den bedste række.