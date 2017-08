Huddersfield forlænger med dansk midtbaneprofil

- Philip (Billing, red.) er et stort talent. Han har alt, man vil have i en moderne midtbanespiller. Han har fysikken, kan lægge afleveringer og så er han fodboldintelligent, siger cheftræner David Wagner.

- Jeg er meget spændt på at se, hvordan han kommer til at begå sig i Premier League. Philip har haft en god optakt til sæsonen, og jeg tror, at det nu er blevet tid til at vise alle, hvad han er i stand til på den største scene af dem alle.

Billing skriver selv på Twitter, at han er glad for at have forlænget sin kontrakt, og han takker for al støtten.

Den 21-årige dansker kom til Huddersfield fra Esbjerg i 2013, da han kun var 16 år gammel. Han begyndte på klubbens akademi, man han spillede sig hurtigt på førsteholdet.

Han fik sin debut i 2014 mod Leicester City, og den 192 centimeter høje dansker blev tidligere på året kåret som årets unge spiller i klubben. Han vandt også prisen for årets mål.

Billing har spillet 42 kampe for den nyoprykkede klub, og han har kvitteret med tre mål. I den seneste sæson fik han sit store gennembrud, da han spillede 24 kampe for Huddersfield.