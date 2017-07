Horsens vil sætte en kæp i hjulet på kontrastærke Lyngby

Søndag kommer Lyngby så på besøg, og Horsens' cheftræner, Bo Henriksen, skal forsøge at lede sit hold til endnu en sejr.

Han ser frem til opgøret med lige dele ydmyghed og optimisme.

- Lyngby overraskede meget sidste sæson og har generelt klaret sig rigtig godt. Vi har rigtig stor respekt for Lyngby - altså, som i rigtig stor respekt.

- Så vi har forberedt os minutiøst hele ugen. Både taktisk og mentalt. Og vi har også haft held med at læse dem de seneste gange. Vi ved, hvad de gør, og vi ved, hvad de kommer med, lyder det fra Bo Henriksen.

I sidste sæson lykkedes det for de gulklædte jyder at besejre Lyngby i begge de to holds indbyrdes opgør. Og nøglen til sejr ligger blandt andet i at få stoppet Lyngbys kontramaskine, mener Bo Henriksen.

- Jeg mener, at de er et rigtig, rigtig, rigtig, rigtig godt omstillingshold - måske det bedste overhovedet i hele rækken. Men vi har været gode til at holde dem nede, og vi håber selvfølgelig, at vi kan lave overraskelsen.

- Vi har vores plan, og den tror vi på. Vi ved, hvor vi kan gøre ondt på dem, siger Horsens-cheftræneren.

Horsens har i løbet af sommeren sagt farvel til en del af sidste sæsons profiler. Heriblandt Frederik Møller og André Bjerregaard.

Det har samtidig betydet goddag til en række nye spillere - og der skulle også gerne komme lidt flere til, siger Bo Henriksen.

- V vil gerne forstærke offensiven, så nu må vi se, hvordan vi får afsluttet vores transfervindue, lyder det.

Kampen mellem Horsens og Lyngby sparkes i gang søndag klokken 12.