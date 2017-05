Horsens-træner håber på rygstød før skæbnekampe

De to hold havde spillet 1-1 i den første kamp i Esbjerg, og Horsens afgjorde dermed tingene foran eget hjemmepublikum, blandet andet med to scoringer af Kjartan Finnbogason.

Holdet skal nu spille endnu to kampe for at sikre sig en plads i næste års Superliga. Her bliver modstanderen Vendsyssel FF, der sluttede på andenpladsen i 1. division.

Horsens tager allerede på onsdag imod Vendsyssel i den første kamp.

Horsens-træner Bo Henriksen er glad for søndagens sejr og pointerer, at spillerne skal nyde disse skæbnekampe, selv om de kan ende med at sende klubben en tur i 1. division.

- Vi skal gå og glæde os over de her små finaler. Mine gutter har nu oplevet, hvad det er, vi spiller om. Den kulisse vi spillede i mod Esbjerg, har man jo gået og drømt om, siden man var fire år, siger Bo Henriksen, og fortsætter:

- Nu har vi vist, at vi kan gøre det. Forhåbentlig kan vi tage denne oplevelse med ind i de næste to kampe, for det bliver helt lige. Nu sidder spillerne med en følelse af, at vi selv kan bestemme, om vi vil vinde.

Bo Henriksen var lørdag selv på plads på tribunen for at besigtige den mulige kommende modstander, da Hobro slog Vendsyssel med 1-0. Han har dermed et godt billede af, hvad han kan forvente:

- Det er et hold, der kan spille rigtig god fodbold. De har vundet rigtig mange kampe og har en rigtig dygtig træner (Erik Rasmussen, red.). For mig at se er det en fifty-fifty kamp, afslutter Bo Henriksen.