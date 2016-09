Horsens-træner efter comeback: Uafgjort var udelukket

- Vi kunne se, at Viborg begyndte at blive bange i slutningen af første halvleg. Derfor snakkede vi om i pausen, at vi ikke skulle gå efter et kryds, men at vi ville vinde, siger Horsens-træner Bo Henriksen.

- Vi lavede ikke om på konceptet eller vores formation, da vi kom bagud. Det er drengenes skyld, at det virkede, så det skal de have kæmpe cadeau for, siger træneren.

Horsens er nu inde i den top-6, som er nok til at komme i slutspillet. Dog er målsætningen en helt enden.

- Vi tænker slet ikke på det. Vi har en klar målsætning om, at hvis vi redder os i denne sæson, så det er et fodboldmirakel. Drengene skal bare være stolte af den placering, som vi har nu, siger Henriksen.

Udeholdets Lasse Kryger stod for det befriende mål, som reducerede stillingen til 1-2 og gav ny tro på tingene. Han scorede på en dødbold, hvor Horsens har været stærke i denne sæson., og målet viser, at man ikke skal lade dem stå uopdækket.

- Det var rigtig dejligt. Det var en lettelse, da jeg scorede til 1-2. De følte, at de havde os i sækken, men vi viste igen, at man ikke skal give os så mange dødbolde. Der er vi bare knivskarpe, siger Kryger.

Horsens' næste kamp er den 18. september, hvor de forsvarende mestre fra FC København besøger Casa Arena.