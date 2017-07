Horsens-træner: Vi er blevet kaldt en katastrofe

- Det her var en fed oplevelse for spillerne. De tvivlede selvfølgelig lidt på projektet, da der kun stod ni mand til træning for 19 dage siden. Vi har mildt sagt været pressede, så derfor er det vigtigt, at vi får noget tro på tingene.

Bo Henriksen er dog ikke sikker på, at den opløftende sejr vil give andet end intern tro på tingene.

- I de flestes øjne er vi sikkert stadigvæk favorit til at rykke ned. Vi gav vel pengene seks gange igen på oddset, og alle havde splittet os ad, og sagt at vi var en katastrofe. Men med den energi og power, vi har, kan alt ske.

Bo Henriksen er kendt som en træner, der gør en dyd ud af sine dødbolde. I kampen mod AGF viste specielt indkastene sig at være en konstant trussel mod hjemmeholdets endnu ikke sammenspillede bagkæde.

- Man kan jo se, at de virkelig ikke synes, det er særligt sjovt, når vi får et indkast. Det er heller ikke særlig morsomt, at alle vores indkast kan sidestilles med hjørnespark.

- I de første 20 minutter kan vi vel score fire eller fem mål bare efter indkast. Bolden dumper konstant ned få meter fra stregen, og det skal vi selvfølgelig blive bedre til at udnytte.

Den næste chance for at udnytte det farlige våben kommer, når Horsens søndag d. 23. juli tager i mod Lyngby på hjemmebane kl. 12.00