Horsens-træner: Nu skal vi bestige Mount Everest

Gæsternes træner, Bo Henriksen, afslørede efter opgøret, at han gerne ville have solgt kampen for 1-0 til Viborg, hvilket lignede et sandsynligt udfald, inden Viborg lukkede kampen med to mål på kontra i slutfasen.

- Egentlig forløb meget af kampen, som vi gerne ville have, og vi var ikke tvunget til at satse.

- Heller ikke ved 0-1, for vi ville egentlig gerne have solgt kampen for 0-1. Vi ville selvfølgelig gerne have scoret, men ikke for enhver pris, siger Bo Henriksen.

AC Horsens har endnu ikke formået at score tre mål i en kamp i 2017, og holdet kommer på en hård prøve i forsøget på at komme tilbage i playoffkampene.

- Det bliver ikke nemt, må vi erkende. Det bliver et bjerg, vi skal bestige, ud over det sædvanlige. Det bliver et Mount Everest for os, men det er de vilkår, vi har nu, men det skal vi gøre alt for at forfølge, siger Bo Henriksen.

AC Horsens-forsvareren Frederik Møller blev noteret for kampens første Viborg-scoring, da han rettede et hovedstød ind bag sin egen målmand.

- Hvis jeg havde stået en halv meter til den ene eller den anden side, ville der have stået 0-0. Men nu stod jeg der, hvor bolden ramte ned, og der er der ikke så meget at gøre ved, siger forsvarsspilleren.

Trods svingende resultater i 2017 tror han stadig på, at sæsonen kan ende med redning for AC Horsens.

- Vi har givet hinanden håndslag i omklædningsrummet på, at vi skal op på hesten igen, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at vi kommer, siger forsvarsspilleren.

Der er returkamp på Casa Arena i Horsens tirsdag kl. 20.