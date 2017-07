Horsens sender angriber til den islandske hovedstad

- Jeg har lyst til at prøve noget andet efter syv år i AC Horsens, og jeg glæder mig til et nyt og spændende kapitel i karrieren, siger Bjerregaard.

- Det har været super fedt at være en del af AC Horsens, og det var en stor drøm, der gik i opfyldelse, da jeg fik min første professionelle kontrakt.

Den store og hurtige angriber skiftede til Horsens fra Herning Fremad for syv år siden, og "Den Gule Fare" har været glad for at have ham i klubben, fortæller manager Bo Henriksen.

- André Bjerregaard har været fantastisk for AC Horsens, og han er blevet en rigtig AC-dreng, selv om han kom til klubben fra Herning, siger han.

- Vi har været super glade for at have André i klubben, og vi glæder os over, at han får en god mulighed for en frisk start på Island, hvor han har skrevet kontrakt med en god klub. Vi ønsker ham al mulig held og lykke, lyder det.