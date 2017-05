Horsens-glæde over vigtigt udebanemål i Esbjerg

Horsens-træner Bo Henriksen glædede sig efter de 90 minutter over, at holdet skabte et fint udgangspunkt inden returkampen.

Opgøret var det første af to om at undgå den direkte nedrykning til 1. division.

Horsens kan spille sig videre i nedrykningsspillet og undgå at rykke direkte ned med 0-0 i returkampen på hjemmebane, da udebanemål tæller dobbelt.

- Det er bestemt et brugbart resultat, og selvfølgelig også langt bedre end det resultat, vi gav os selv i den første kamp mod Viborg i forrige runde, hvor vi skulle indhente 0-3 i returkampen, siger Bo Henriksen.

Han mener ikke, at hverken Horsens eller Esbjerg bærer favoritværdigheden næste søndag.

- Som jeg ser det, står det helt åbent. Det bliver en fodboldkamp med masser af dramatik, power og energi, og alt i alt ser jeg det som fifty-fifty i forhold til, hvad der kommer til at ske, siger Bo Henriksen.

Ifølge træneren er der flere offensive momenter fra lørdagens kamp at bygge videre på.

- Vi skabte de chancer mod Esbjerg, som er nok til at tage en sejr. Vi havde en friløber, og blev eksempelvis også snydt for et straffespark.

- Det var positivt, at vi kom frem til mulighederne. Det er altid en god start at gøre det, og nu skal vi bare øve os i at sparke boldene i kassen, siger han.

Horsens tager imod Esbjerg på Casa Arena søndag 28. maj.