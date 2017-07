Horsens forstærker sig med endnu en Vendsyssel-spiller

Bjarke Jacobsen var et stort talent, da han skiftede fra AB til Vendsyssel i februar 2015, og han har siden udviklet sig yderligere i den næstbedste danske fodboldrække.

AC Horsens har forstærket truppen ved at hente Bjarke Jacobsen på en fri transfer i Vendsyssel FF.

Horsens-træner Bo Henriksen har tidligere på sommeren hentet en anden midtbanespiller fra Vendsyssel i form af Ayo Simon Okosun.

- Vi glæder os over, at det er lykkedes os at hente Bjarke Jacobsen fra Vendsyssel FF.

- Jeg er rigtig stolt over, at vi kan hente en spiller af Bjarke Jacobsens kaliber og glæder mig enormt meget til, at han tiltræder 1. januar 2018.

- Jeg betragter det som et scoop, at vi kan få ham til AC Horsens, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

Bjarke Jacobsen spillede i FC Nordsjælland, FC Helsingør og AB, inden han skiftede til Vendsyssel.

Han har desuden spillet tre kampe og scoret et enkelt mål på U20-landsholdet.