Horsens-træner Bo Henriksen er tilfreds med at have forlænget aftalen med klubbens anfører.

Horsens forlænger med anfører: Han har en stor fremtid

Det er gået stærkt for Mathias Nielsen, som skiftede fra Næstved i 2. division til AC Horsens i sommeren 2014. Siden har han udviklet sig til at være en profil.

- Vi er sindssygt glade og stolte over, at vi har forlænget med vores kaptajn. Det betyder blandt andet, at vi får skabt noget kontinuitet i truppen.

- Og kontinuitet er afgørende for, at vi på lang sigt skaber resultater og grobund for at blive endnu bedre, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

- Vi vidste, at Mathias var god, da vi hentede ham i 2. division for godt to år siden, men han har udviklet sig helt fantastisk.

- Og det er et skulderklap til både os og Mathias, at vi forlænger samarbejdet med en spiller, vi selv har været med til at forme, og som selv har taget steppet op, forklarer træneren.

Bo Henriksen vurderer, at Mathias Nielsen kan blive endnu bedre.

- Han er et bevis på, at man med talent, hårdt arbejde og dedikation kan nå langt i fodbold, og jeg ser en stor fremtid for ham, for vi har ikke set det bedste fra ham endnu, lyder det fra Bo Henriksen.

Mathias Nielsen havde oprindeligt kontraktudløb næste sommer, men han ser nu frem til at fortsætte sin udvikling i Horsens.

- Det er dejligt, at jeg nu har forlænget med AC Horsens, for det var den bedste løsning for mig i forhold til udstillingsvinduet i Horsens, måden vi spiller på og tilliden fra Bo Henriksen.

- Jeg havde et hårdt første år, hvor jeg ikke spillede forfærdelig meget, men derefter slog jeg igennem på midtbanen og blev anfører for "det nye AC Horsens".

- Det har været en sindssyg fed rejse og meget lærerigt indtil videre, og jeg er meget glad for at være i klubben, hvor der er gode trænere, holdkammerater og folk omkring holdet, fortæller Mathias Nielsen.