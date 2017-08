Horsens afværger pokalfiasko i Varde

Superligaholdet AC Horsens måtte ud i forlænget spilletid for at sende danmarksserieholdet Varde IF ud af DBU Pokalen onsdag.

Horsens førte 3-1 indtil et par minutter før tid, men to hurtige mål fra hjemmeholdet sendte kampen ud i forlænget spilletid. Her scorede Horsens to gange og snuppede sejren på 5-3.