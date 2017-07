Holten Poulsen vinder EM-medalje for 10. gang i træk

- Jeg er rigtig glad for at vinde sølv i dag, for jeg vidste ikke, hvor træt jeg ville være med så mange løb i går. Jeg var lidt træt efter i går, som var "worst case scenario" med fem løb i 40 graders varme, så det var en hård dag, siger René Holten Poulsen.

- Det er dejligt at vinde medalje for 10. EM i træk. Det er ret stort, og indtil videre har jeg faktisk vundet over halvdelen af Danmarks EM-medaljer nogensinde (37 i alt, René Holten Poulsen har vundet 19, red.), siger kajakstjernen.

Portugiseren Fernando Pimenta vandt guld, som han også gjorde ved EM i 2016.

Pimenta var hele tiden inden for en bådslængde, men i den afsluttende spurt lykkedes det for den forsvarende mester at holde hele vejen hjem.

Bronzemedaljen gik til ungareren Balint Kopász.

Holten Poulsen er også kvalificeret til finalerne på 500-meter-distancen i enerkajak samt i 500 meter toerkajak, hvor han stiller op sammen med Nils Boe.

Casper Pretzmann og Morten Graversen har også roet finale i 1000 meter toerkajak.

Det blev til en niendeplads for Silkeborg-duoen, da kræfterne slap op halvvejs i løbet.

OL-sølvvinderen Emma Aastrand Jørgensen er også finaleklar. Det skete fredag via en andenplads i det indledende heat i 500 meter enerkajak.

Hun har lørdag også mulighed for at ro sig i finalen i 200 meter enerkajak.