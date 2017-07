Hollandsk trykkoger venter de danske EM-kvinder

I flere uger har der været udsolgt til kampen i Rotterdam, hvor størstedelen af de mere end 11.000 tilskuere vil forsøge at huje hollænderne frem til værternes anden sejr i gruppe A.

Det danske kvindelandshold vil sandsynligvis blive udsat for et massivt tryk fra tilskuerne, når Danmark torsdag møder Hollands EM-værter.

Den forventede tilskuerlarm betyder, at de danske spillere noget uvant risikerer ikke at kunne høre hinanden under kampen.

Men det er der ifølge den offensive profil Pernille Harder lagt en plan for.

- Det er vi klar på. Vi har talt om, at det bliver svært at kommunikere, og vi har de vigtigste aftaler på plads.

- Kommer vi under pres, har vi i andre kampe trænet, hvordan vi kan komme ud af det.

- Det skal vi nok klare, vurderer Harder på et pressemøde dagen før kampen på Rotterdam-klubben Spartas intime hjemmebane.

Målmand Stina Lykke mener, at det massive opbud af tilskuere kan få en betydning.

- Hollænderne kommer jo for at støtte deres hold. Det bliver spændende at se hvilket hold, der har bedst styr på kommunikationen, hvis den skal være nonverbal, siger hun.

Landstræner Nils Nielsen regner med, at danskerne får en "fed oplevelse" med de mange tilskuere og kalder Holland for "tårnhøj favorit".

Han har dog et par andre, mere håndgribelige udfordringer at tumle med på grund af skader i forsvaret.

Midterforsvareren Janni Arnth er definitivt ude af EM-turneringen med et træthedsbrud i foden, men også Simone Boye har problemer.

Under onsdagens afsluttende træning på Spartas bane lignede hun ikke en, der skulle træne med. Der har også været problemer med angriberen Stine Larsen, der kan være en gardering i forsvaret.

- Det er ikke 100 procent afklaret, om de kan spille. Men det ser fornuftigt ud, siger Nils Nielsen.

- Jeg skal selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, for det sagde jeg også med Janni Arnth, og det var jo ikke godt med hende.

- Vi skal nok have et hold, der er konkurrencedygtigt. Vi kan dog ikke sige, om de er klar, siger han.

Når det kommer til Janni Arnths fravær, er han ikke på udkig efter en erstatning, der kan afløse midterforsvareren en-til-en.

- Jeg leder først og fremmest efter en spiller, der kan løse opgaven defensivt.

- Vores spillere kan alle bygge spillet op, for det er en del af deres dna, så det kigger jeg ikke så meget efter.

- Holland har en voldsom speed, så jeg skal finde den bedst mulige konstellation. Jannis kvaliteter har vi ikke mere, og dem skal hele holdet være med til at erstatte.

- Derfor er vi nødt til at gentænke forskellige ting, forklarer Nils Nielsen.

Hollands EM-værter åbnede turneringen med en 1-0-sejr over Norge i gruppe A, mens Danmark slog Belgien med samme cifre.

Dermed har Danmark og Holland hver tre point før torsdagens duel. De to bedste hold fra gruppen går videre til kvartfinalerne.