Hollandsk stjerneback forlader Team Esbjerg til sommer

- Jeg har haft tre rigtig gode år i Team Esbjerg, vi har haft masser af sjov, og vi er blevet bedre og bedre. Jeg er glad for, at jeg fik mulighed for at blive dansk mester og spille Champions League med holdet, siger Laura van der Heijden.

- Men efter tre sæsoner føler jeg, at jeg har brug for en ny udfordring. Inden da håber jeg, at vi kommer i slutspillet, hvor alt kan ske, fortsætter hun.

Esbjergs sportschef hylder særligt Laura van der Heijdens stabilitet gennem de seneste år.

- Laura har været en god spiller for os og har været med i hele den opgangsperiode, der har kendetegnet klubben i de senere år.

- Hun har med sine fighteregenskaber bidraget til at skabe den stabilitet, et hold har brug for, og jeg er overbevist om, at hun vil gøre alt for, at vi kommer så langt som muligt i denne sæson, siger Thomas Hylle.

Laura van der Heijden var i december sidste år med til at vinde EM-sølv med Holland efter en tæt finale mod Norge.

Det samme var Estavana Polman, som også er Team Esbjerg-spiller. Hun er dog ukampdygtig i denne periode, da hun er gravid.

For få dage siden meddelte også den svenske landsholdsspiller Jenny Alm, at hun forlader Team Esbjerg efter denne sæson.