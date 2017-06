Hollandsk fodboldchef stopper efter et vanskeligt år

Holland indtager tredjepladsen i kvalifikationsgruppe A bag Sverige og Frankrig.

- Jeg stopper med en god fornemmelse, for jeg ved, at jeg har arbejdet hårdt for at opnå vores mål, siger Hans van Breukelen til fodboldforbundets hjemmeside.

I marts fyrede han Danny Blind som landstræner efter en elendig start på VM-kvalifikationen.

Hans van Breukelen forsøgte at få Everton-manager Ronald Koeman til at overtage, men fik et nej. I stedet gik landstrænerjobbet i maj for tredje gang til 69-årige Dick Advocaat.

Med tre point op til både Sverige og Frankrig i VM-kvalifikationen er Holland i fare for at misse den anden slutrunde i træk. EM i Frankrig i 2016 var også uden hollandsk deltagelse.

60-årige van Breukelen erkender, at han har et medansvar.

- Jeg har hverken opfyldt mine egne eller vores ambitioner, og jeg må drage mine egne konklusioner ud fra det, siger han.

Det hollandske landshold møder 31. august Frankrig på udebane og tre dage senere gælder det Bulgarien.

Hans van Breukelen vogtede blandt andet målet for det hollandske landshold i forbindelse med EM i 1992, hvor hollænderne i semifinalen blev slået af de senere danske europamestre.