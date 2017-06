Hollænder triumferer efter langt udbrud i Dauphiné

Etapen indeholdt flere mindre skrappe stigninger, men sluttede i fladt terræn.

Koen Bouwman sejrede sikkert i spurten foran litaueren Evaldas Siskevicius (Delko).

Franske Arnaud Démare (FDJ), der vandt anden etape, vandt hovedfeltets spurt og blev nummer syv. Feltet kom i mål 11 sekunder efter etapevinderen.

Seks ryttere stak afsted efter et par kilometers kørsel, og de viste sig at være meget standhaftige.

Blandt udbryderne var altså Koen Bouwman, der også var i udbrud på anden etape mandag.

Mod afslutningen på etapen begyndte hovedfeltet som ventet at spise af udbruddet, men satsningen kom for sent.

Med seks kilometer tilbage havde udbryderne stadig et forspring på et minut, og det var trods alt for meget tid at hente, selv om det var tæt på, da samarbejdet i udbruddet begyndte at smuldre.

I den samlede stilling fører belgieren Thomas De Gendt (Lotto Soudal) fortsat.