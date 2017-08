Holdkammerater kæmpede for at beholde Neymar i Barcelona

Holdkammeraterne forsøgte ellers at overbevise brasilianeren om at blive i Barcelona, og forsvarsspilleren Gerard Pique fortæller, at han benyttede sig af det sociale medie Twitter som et sidste forsøg i den plan.

23. juli lagde han et billede op sammen med Neymar med teksten "He stays" - "Han bliver". 11 dage senere var Neymar endegyldigt væk.

- Der var en gruppe af spillere, som forsøgte at overbevise ham om at blive, og den dag, som jeg skrev det tweet, vidste jeg, at han havde tænkt sig at rejse.

- Jeg vidste, at det var den sidste mulighed, jeg havde. Jeg skulle bruge sociale medier og offentlighedens mening til at forsøge at få ham til at blive.

- Jeg prøvede at hjælpe klubben med at beholde en spiller, der for mig er helt unik, og som har et unikt talent. Jeg vidste, det ville blive svært, for han havde taget en beslutning for længe siden, men i det mindste forsøgte jeg, siger Pique.

Ifølge forsvarsspilleren indikerede Neymar allerede 30. juni til Lionel Messis bryllup, at han ville forlade Barcelona.

3. august bekræftede Paris Saint-Germain, at man havde indgået en kontrakt med Neymar efter at have købt ham fri for 222 millioner euro, 1,65 milliarder kroner.

Pique opfordrer Barcelonas fans til ikke at være skuffede over, at Neymar valgte den franske hovedstadsklub i stedet for at fortsætte i Barcelona.

- Han havde sine grunde. Jeg ved ikke, om det er økonomiske grunde, eller fordi han vil gøre et andet hold til det bedste i verden, men vi må ikke dømme ham.

- Han har taget en modig beslutning, og vi må huske, at han var her i fire år og gav os ekstraordinære præstationer, siger Pique.

I løbet af de fire år var han med til at vinde to mesterskaber, tre pokaltitler, en Champions League-titel, en spansk Super Cup-titel og et verdensmesterskab for klubhold.

Barcelona har ikke direkte købt en erstatning efter salget af historiens dyreste fodboldspiller.

Søndagens Super Cup-kamp begynder klokken 22 i Barcelona. Der er returkamp onsdag i Madrid.