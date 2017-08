Holdkammerat garanterer: Bendtner er i topform

Det er næsten to år siden, at Nicklas Bendtner sidst har spillet for det danske fodboldlandshold. Men søndagens udtagelse af Bendtner er helt berettiget, mener landsholds- og klubkammeraten Mike Jensen.

- Lige nu er han i den bedste form i sin Rosenborg-tid. Fysisk er han helt klar, for der manglede han måske lidt i starten, men nu ser han meget skarp ud på alle måder.

- Vi vidste hele tiden, at han er en "big game player". I de store kampe er han allerbedst. Det viste han også mod Celtic og Ajax i Europa. Han var helt fantastisk i de kampe, så han er helt klar til landsholdet, siger Mike Jensen.

Det vakte opsigt og undren, da Bendtner i marts efter en kedelig periode i Nottingham Forest valgte at skifte til Rosenborg.

Her har den rutinerede angriber på trods af et flot cv med klubber som Juventus, Wolfsburg og Arsenal gjort alt for at fremstå uden stjernenykker.

- Han har erfaring fra den helt store scene, det kan man godt mærke, og det gør, at han er en type, man altid kan læne sig opad. Det er godt for holdet og for de unge spillere.

- Jeg kan ikke genkende billedet af, at han skulle være egoistisk. Det er helt forkert. Man kan se på ham, at han er ligeså glad som alle andre, når vi vinder, eller vi scorer.

- Han er en holdspiller hos os, og han ved godt, at det kun er holdets succes, som gælder. Spiller holdet godt, så spiller han også godt, siger Mike Jensen.

Med købet af Bendtner følger også en stor portion opmærksomhed.

Spørgsmål: Hvor stor er Bendtner i Norge?

- Han er stor. Han er ligeså stor som i Danmark. Han tager meget opmærksomhed, men han er god til det. Han er afslappet i både medierne og på banen. Han stresser ikke over det eller føler det pres, som andre kan føle.

- Han trækker nok også lidt ekstra tilskuere, for folk vil se stjerner, og Nicklas er en stor stjerne. Det passer os godt, og vi kan sagtens håndtere en stor stjerne. Så det er et scoop af en anden verden, at vi fik lokket ham til Rosenborg, siger Mike Jensen.

Spørgsmål: Hvem er størst i Rosenborg - anføreren og ligaens bedste spiller i sidste sæson (Mike Jensen selv, red.) eller Nicklas Bendtner?

- Nicklas er den største stjerne. Med den historie og karisma han har, så overskygger han de fleste, siger Mike Jensen.

Bendtner har lavet ni ligamål i 19 ligakampe i denne sæson. Fem af målene er scoret i de sidste seks ligakampe.