Hoffenheim leverer vildt comeback mod Lössl og Mainz

Jonas Lössl stod hele kampen for Mainz, som kom foran 3-0 efter 27 minutter på to mål af Pablo De Blasis samt et af Jhon Cordoba.

Foran både 3-0 og 4-1 lignede det en sikker sejr for Mainz, men Hoffenheim fik alligevel point med hjem i den tyske Bundesliga. Mainz endte skuffende med at smide sejren og spille 4-4.

Hoffenheims Sandro Wagner reducerede til 1-3 efter 40 minutter, men Levin Mete Oztunali øgede til 4-1 tre minutter senere.

Med den solide pauseføring på tre mål i ryggen kunne det ikke gå galt for Mainz, skulle man tro.

Selv da Mainz-spilleren Gaetan Bussmann modtog et rødt kort for en nødbremse efter 58 minutter, virkede det stadig svært for Hoffenheim.

Men så slog Mark Uth til med to mål på to minutter omkring 20 minutter før tid, og så var Mainz pludselig kun foran med et enkelt mål. Lössl var chanceløs ved begge Uth-scoringer.

Hoffenheim blev ved med at presse på for en udligning og ramte blandt andet overliggeren, og Lössl stod også for flere redninger og gode indgreb i perioden.

Lössl forsøgte også at forhindre indskiftede Adam Szalai i at udligne, men ungareren fik smart prikket bolden imellem benene på den danske landsholdskeeper til slutresultatet 4-4.

Statistikken ser ikke god ud for Lössl, som nu har lukket ni mål ind i tre kampe for Mainz - heraf tre i en pokalkamp.