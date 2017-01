Højbjerg og Southampton spiller sig i Liga Cup-finalen

I finalen skal Southampton møde enten Manchester United eller Hull. De to hold spiller returkamp torsdag. Det første opgør endte 2-0 til Manchester United.

Før Højbjerg og co. kunne booke finalebilletten, blev der bidt masser af negle i begge lejre.

Frem til det sidste pressede Liverpool på for at få det forløsende mål, der ville fremtvinge forlænget spilletid, men målet kom aldrig.

I stedet var det Josh Sims, der kunne stikke af sted i et kontraangreb i kampens overtid.

Han holdt længe på bolden, før han spillede Shane Long fri. Ireren svigtede ikke, da han hamrede kuglen i mål foran de medrejsende og ekstatiske Southampton-fans.

Højbjerg startede kampen på bænken, men han blev skiftet ind efter en times spil.

På det tidspunkt kunne begge hold have scoret.

I første halvleg var Southampton bedst, og Liverpool kunne takke Loris Karius for, at holdet ikke kom bagud inden pausen.

Målmanden havde flere gode redninger, og en af dem var i kategorien verdensklasse.

Efter 36 minutter blev Dusan Tadic spillet helt fri på kanten af det lille felt, men en utrolig fodparade af Karius forhindrede et mål til gæsterne.

I anden halvleg var marginalerne i stedet på gæsternes side.

Et hårdt spark fra Emre Can var ved at snyde Fraser Forster på stregen, men målmanden fik akkurat slået bolden væk på stregen efter selv at have fumlet i første omgang.

Siden sendte Daniel Sturridge bolden over mål fra en fri position midt for mål, og også Philippe Coutinho måtte se en afslutning gå snert forbi mål.