Charlie Austin var på pletten to gange for Southampton.

Højbjerg får perfekt EL-start mod Sønderjyske-bøddel

Pierre-Emile Højbjerg og Southampton fik en god start på Europa League med sejren over Sparta Prag.

Spørger man i Sønderjylland, skulle Sparta Prag slet ikke have været at finde i gruppespillet.

Englænderne sejrede på hjemmebane med 3-0 over Sparta Prag.

Fodboldlandsholdets midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg fik sent torsdag en glimrende start på gruppespillet i Europa League sammen med sin engelske klub, Southampton.

I den afgørende playoffkamp om en plads her førte Sønderjyske 2-0, inden Sparta Prag scorede de nødvendige tre mål og avancerede.

Torsdag aften skulle der heller ikke gå længe, inden tjekkerne var bagud.

Charlie Austin fremtvang et straffespark, da han sparkede bolden ind på en modstanders arm. Efter at have diskuteret med holdkammeraten Dusan Tadic, om hvem der skulle sparke straffesparket, satte Austin føringsmålet ind efter seks minutter.

En snes minutter senere var Austin på spil igen. Han headede 2-0-målet ind efter et indlæg fra Cuco Martina.

Southampton kontrollerede hele kampen og havde muligheder til mere, men først i overtiden cementerede indskiftede Jay Rodriguez til slutresultatet efter et veludført kontraangreb.

I den anden kamp i gruppe K skabte Hapoel Beer Sheva en stor overraskelse ved at vinde 2-0 ude over italienske Inter.

Gruppe G bød på et rent danskeropgør, da Pione Sisto startede i front for Celta Vigo ude mod Standard Liege, der havde Alexander Scholz i midterforsvaret.

Opgøret sluttede 1-1 på to scoringer i det første kvarter. Mathieu Dossevi gjorde det til 1-0 for belgierne, men Giuseppe Rossi bragte balance for det spanske udehold.

Sisto blev skiftet ud otte minutter før tid, mens landsmanden Daniel Wass blev skiftet ind til de sidste 20.

I samme gruppe vandt Ajax 2-1 ude over Panathinaikos, der slog Brøndby ud før gruppespillet. Unge Kasper Dolberg blev skiftet ind for hollænderne efter 73 minutter og Lasse Schöne i kampens tillægstid.