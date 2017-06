Højbjerg får argentiner som ny manager i Southampton

Han viste sine trænerevner ved at føre oprykkerklubben til en niendeplads i den spanske liga samt en finaleplads i pokalturneringen.

Alaves tabte i den forgangne sæson den spanske pokalfinale 1-3 til FC Barcelona.

Southampton har ledt efter en manager, siden klubben fyrede Claude Puel tidligere i denne måned.

Puel nåede kun at stå i spidsen for Southampton og Højbjerg i en enkelt sæson.

Den danske midtbanespiller fik i slutningen af sæsonen ikke meget spilletid under Puel.

Det kan være, at Højbjerg får en ny chance for at vise sine evner på banen under Pellegrino, som bliver præsenteret i næste uge.

- Jeg er virkelig glad for at blive den nye manager i Southampton. Klubben har et godt ry for at have en stærk og stabil struktur, konkurrere i Premier League og spille attraktiv fodbold.

- Min filosofi og kulturen i klubben passer godt sammen, siger Pellegrino til klubbens hjemmeside.