Højbjerg: Vi har fået en god test før Armenien-kamp

Pierre-Emile Højbjerg mener, at det var god læring at spille mod Liechtenstein, som minder om Armenien.

Men kampen var en nødvendighed for at få øvet en række sekvenser inden søndagens VM-kvalifikationskamp mod Armenien, siger Højbjerg.

- Der er altid et udbytte af en kamp, for vi får øvet nogle ting, som vi skal bruge fremadrettet. Sådan er fodbold, man kan ikke bare spille på en måde, som man ikke har prøvet før.

- Man må være ærlig at sige, at Liechtenstein ikke var den bedste modstander. Men vi fik nogle aftaler på plads, og det var det vigtigste inden kampen på søndag, hvor det virkelig gælder. Den kamp er vi 100 procent fokuserede på fra i morgen, siger han.

På den centrale midtbane lå Højbjerg sammen med William Kvist, og det gav mulighed for at tage flere offensive løb for Southampton-spilleren.

- Jeg har spillet med William Kvist et par kampe før, og han er altid god og stabil at spille med. Man ved, hvad man får med ham. Han er god i kommunikationen og til at positione sig. Han er en vigtig spiller på og uden for banen.

- Det giver mig frihed at ligge sammen med ham. Jeg håber, at vi kan se de samme dybdeløb mod Armenien, som også er en modstander, som står langt tilbage, siger Pierre-Emile Højbjerg.

I første halvleg var Højbjerg ved at få udbytte af et dybdeløb, men hans hovedstødsafslutning blev pareret af Liechtensteins målmand.