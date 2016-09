Høj angriber forlænger med FC Midtjylland

- Vi er glade for at have forlænget kontrakten med Paul. Han viste blandt andet i kampene mod Club Brugge og Manchester United (i sidste sæsons Europa League, red.), at han har et internationalt niveau.

Angriberen Paul Onuachu har skrevet under på en ny kontrakt, der holder ham i FC Midtjylland de næste fire år.

- Han bygger hele tiden på sit spil, men han er stadig en ung angriber, der skal lære. Han er en spiller med et stort potentiale, som vi har store forventninger til, siger sportsdirektør Claus Steinlein.

Den 2,01 meter høje Paul Onuachu har spillet 79 førsteholdskampe for FCM, og han har scoret 16 mål.

I denne sæson er det blevet til 4 mål i 14 kampe.

- Det er en god følelse at være blevet enige om en ny kontrakt. Jeg er fra akademiet og har udviklet mig derfra og spillet mig ind på førsteholdet, men jeg skal stadig lære. FC Midtjylland er det rette sted for mig til at fortsætte min udvikling.

- Mit fokus er på at gøre det godt i FC Midtjylland og hjælpe holdet med at vinde titler. Jeg vil vinde flere titler med FC Midtjylland, og så er drømmen på sigt at komme til en stor udenlandsk klub, siger angriberen.