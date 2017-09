Hodgson erstatter fyret de Boer i Crystal Palace

Frank de Boer, der tidligere har været cheftræner i Ajax, nåede kun 77 dage og fire ligakampe i jobbet, inden hollænderen blev fyret.

70-årige Hodgson har ikke været træner, siden han trådte af som engelsk landstræner efter EM i sommeren 2016.

Ved den lejlighed tabte England overraskende til Island i ottendedelsfinalen.

Hodgson har tidligere i karrieren været cheftræner i FC København, og englænderen har også været manager i Blackburn, Fulham, Liverpool og West Bromwich i Premier League.

I starten af sin aktive fodboldkarriere spillede Hodgson for Crystal Palace.

- Det er klubben fra min barndom. Jeg er meget glad for at være her nu - i nye tider - som manager for en klub, jeg altid har elsket og beundret for dens store potentiale, siger Hodgson til klubbens hjemmeside.

Første opgave for Hodgson bliver lørdagens ligakamp mod Southampton hjemme på Selhurst Park.