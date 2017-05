Hobros norske oprykningshelt: Det jeg kom tilbage for

Den norske angriber Pål Kirkevold sørgede lørdag for, at hjemmeholdets fans både fik et mål og en oprykning at juble over.

Dermed stod det klart, at Hobro er at finde i landets bedste fodboldrække i næste sæson, og det glæder Pål Kirkevold.

- Det var det her og intet andet, jeg kom tilbage for. Missionen er fuldført, og jeg glæder mig helt vildt til at spille Superliga igen. Det bliver sjovt, siger Kirkevold ifølge nordjyske.dk.

Nordmanden vendte i vinter tilbage til Hobro efter et lejeophold.

Hobro skulle blot bruge uafgjort for at slutte på førstepladsen i 1. division, mens nederlag ville have sendt gæsterne i Superligaen.

Sejren var dog fortjent ifølge Pål Kirkevold.

- Det var en meget fortjent sejr. Vi er bedre end Vendsyssel og viste i dag, at vi har bedre spillere på alle parametre, siger nordmanden blandt andet.

Jublen hos Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, var også til at forstå efter sejren, hvor der stod meget på spil organisatorisk i klubben.

- Selvfølgelig er jeg ellevild af glæde.

- For det første var sejren fortjent, og for det andet ville en kikset oprykning have betydet, at det ville være slut med fuldtidsprofessionalisme i klubben i denne omgang.

- Nu har vi penge til at fortsætte satsningen, og målet er, at vi får sammensat en trup, der er konkurrencedygtig, siger Jens Hammer Sørensen ifølge BT.

Vendsyssel kan stadig sikre sig oprykning til landets bedste række, da klubben skal spille playoffkampe om en plads i Superligaen mod enten AC Horsens eller Esbjerg.

Det samme gælder for FC Helsingør, der slutter på tredjepladsen i 1. division. Den placering giver playoffkampe mod enten Viborg eller AGF.