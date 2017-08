Hobro-træner er utilfreds med 1-1: Vi skulle have vundet

- Nej, jeg er ikke tilfreds, når man så kampens udvikling. Selv om vi kom bagud, følte jeg stadig, at vi var godt med. I anden halvleg skulle vi have scoret to-tre mål, siger cheftræneren.

For et oprykkerhold vil det normalt være en succes at hente point mod AaB i Aalborg, men Hobro-træner Thomas Thomasberg mener ikke, at hans hold fik nok ud af mandagens superligakamp, der sluttede 1-1.

- Jeg er godt tilfreds med vores spil generelt. Vi fik presset dem godt i anden halvleg, hvor vi var mere aggressive, siger Thomasberg

Det var anden gang i træk, at Hobro hentede point på udebane. For to uger siden blev det 1-1 mod FC København, og også ved den lejlighed var oprykkerne tættest på sejren.

- Hvis vi skal tro på, at præstationer og indsats giver afkast i løbet af sæsonen, så synes jeg, at vi er et par point bagud, siger Thomas Thomasberg.

- Jeg er til gengæld meget tilfreds med, at vi fysisk var bedre end AaB.

Han havde forberedt sit hold på, at AaB ser lidt skrøbelige ud for tiden.

- De har ikke fået en super start på sæsonen, og det snakkede vi om inden kampen, hvor vi håbede på, at vi kunne presse dem mentalt. Det synes jeg, vi lykkedes med, vurderer Thomas Thomasberg.

Med det ene point er Hobro fortsat placeret på syvendepladsen i Alka Superligaen. Næste opgave bliver på hjemmebane, hvor Lyngby kommer på besøg i den kommende spillerunde.