Hobro-træner efter sejr: Vi kan stadig udvikle os

I Hobro var der forståeligt nok stor tilfredshed med pointhøsten, der ifølge træner Thomas Thomasberg er lidt over det forventede for et oprykkerhold. Alligevel understreger han, at holdet fortsat skal udvikle sig.

- Jeg synes, at jeg kan se tegninger til, at det kan blive rigtigt godt, men vi skal fortsat være ydmyge, understreger Thomas Thomasberg.

Han så i kampen lørdag flere eksempler på, at holdet kan udvikle sig yderligere.

- I første halvleg ramte vi ikke vores topniveau, og det fik vi rettet i pausen, mener træneren.

Han så i anden halvleg et meget mere fokuseret hjemmehold, der tog flere rigtige beslutninger og mindskede presset på hjemmeholdets mål. Hobro scorede til 2-0 kort før tid, og dermed lukkede man kampen.

Thomasberg mener, at sejren var udtryk for, at holdet er blevet mere rutineret.

Han understreger dog, at selv om holdet har mere rutine end sidste gang, holdet rykkede op i 2014, så er det stadig et uprøvet superligahold.

- Vi har fået mere rutine og bliver ikke skræmte over at spille i Parken eller på Aarhus Stadion.

- Men selv om vi har fået mere rutine i holdet, så er det stadig et faktum, at 19 spillere spillede 1. Division i sidste sæson, siger Thomasberg.

Han kan se sit mandskab overnatte på ligaens tredjeplads.

I næste runde skal Hobro ud i et nyt lokalopgør, når holdet gæster AaB.