Hobro forlænger med veteran og forsvarer

Den 33-årige offensivspiller Quincy Antipas og den 25-årige forsvarsspiller Jacob Tjørnelund, der begge havde kontraktudløb i sommer, fortsætter i klubben i henholdsvis et og to år.

Fodboldklubben Hobro, der for nylig rykkede op i Alka Superligaen, har forlænget med to af klubbens spillere.

Mest overraskende er forlængelsen med Jacob Tjørnelund, eftersom Hobro for nylig meldte ud, at han skulle stoppe i klubben.

- Vi kender Jacobs topniveau, som er rigtig højt.

- Han kan virkelig gøre en forskel for os, når han er fit. Så vi er glade for, at vi alligevel kunne få enderne til at mødes og blive enige om en ny aftale, siger Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, til klubbens hjemmeside.

Quincy Antipas, der tidligere har spillet for HB Køge, Sønderjyske og Brøndby, har været ramt af skader i de seneste sæsoner.

- Quincy ser endelig ud til at være kommet sig helt over sine skader, og i forårets sidste kamp startede han også inde for første gang i over et år.

- Vi er rigtig glade for, at Quincy vil blive, og nu håber vi, at vi kan få ham tilbage på det niveau, som vi så i hans første sæson i klubben, siger Jens Hammer Sørensen.