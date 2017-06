Hjulsager vil runde gennembrudssæson af med U21-succes

I løbet af et år er U21-landsholdsspilleren Andrew Hjulsager gået fra at være breddespiller i Brøndby til først at være superligaprofil, siden udlandsprofessionel i Celta Vigo og til sidst landsholdsudtaget af Åge Hareide.

Gennembrudssæsonen vil han toppe med en god U21-EM-slutrunde, hvor han forventes at få en fremtrædende rolle på det danske holds offensiv.

- Det er gået meget stærkt det sidste år. Jeg følte ikke, at jeg var slået igennem som seniorspiller for et år siden, men jeg fik en ny træner i Brøndby (Alexander Zorniger, red.) og det satte skub i det hele.

- Jeg scorede mål og lagde op til dem og blev solgt til Spanien. På den måde er det gået bedre og bedre, og jeg håber, det fortsætter hernede, siger Hjulsager på U21-landsholdets hotel i Krakow.

Trods perioder med begrænset spilletid i Brøndby og blot 259 minutters spilletid siden skiftet til Celta Vigo, har hans plads på U21-landsholdet ikke været i fare.

Her har han gennemgående vist højt niveau på Danmarks højre kant, og U21-landstræner Niels Frederiksen forventer, at det fortsætter under EM.

Hjulsager er nemlig en af de spillere, der kan lave noget uventet og chanceskabende i det danske angreb, siger landstræneren.

- Vi har Andrew Hjulsager og Lucas Andersen, som kan en masse individuelt. De kan både score mål og bidrage med assist, det har de allerede vist på vores hold.

- Så jeg synes egentlig, vi har de typer, der har noget x-faktor, siger Niels Frederiksen og tilføjer angriberne Marcus Ingvartsen og Kenneth Zohore til sin liste over spillere med særlige angrebskvaliteter.

Selv ved Hjulsager da også godt, at han bærer et ansvar for, at holdet kommer frem til chancer, når modstanderen under EM kommer til at være store fodboldnationer som Italien og Tyskland.

- Jeg har været med hver gang de sidste to år, og jeg har hele tiden haft en vigtig rolle på holdet, så jeg føler mig klart som en af de bærende spillere på holdet.

- Jeg har også en klar overbevisning om, at jeg bærer en vigtig rolle i forhold til at skulle kreere chancer og score mål.

- Men vi spiller trods alt ikke på en måde, hvor det hele er overladt til mig eller andre, vi er stærkest som et hold, siger Hjulsager.

22-årige Hjulsager scorede senest på U21-landsholdet, da Danmark i marts tabte 1-3 til Spanien, der ifølge de fleste bookmakere er favorit til EM-titlen.