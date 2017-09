Hjemvendt Eggert er beæret over stor opmærksomhed

Der står 160 landskampe og et europamesterskab på cv'et, og det er ikke så sært, at Skjern Håndbold betegnede det som et "vaskeægte scoop", da klubben offentliggjorde aftalen med den aarhusianske tekniker.

Den vestjyske klub har fået et nyt trækplaster, og Anders Eggert går fra at være én blandt mange profiler i Tyskland til at blive et af de allerstørste navne i den danske liga.

- Jeg kan sagtens mærke den øgede opmærksomhed og er egentlig mest af alt beæret over det. Det er fantastisk at vende hjem og mærke, at folk synes, det er fedt og er glade.

- Jeg nyder, at folk synes, jeg har gjort et godt stykke arbejde. Når jeg har tiden til det, kan jeg godt lide opmærksomheden, og jeg er absolut klar til at tage den del af det også, siger Anders Eggert.

Venstrefløjen har spillet i Tyskland siden 2006 kun afbrudt af et års lejeophold i netop Skjern for ni år siden.

Nu skal han undvære alt det rabalder og larm, der er omkring den tyske Bundesliga. Til gengæld slipper han for endeløse busture på Autobahn til og fra udekampene.

- I en lang periode gav det sig selv for mig, at jeg skulle spille i de der store haller, men nu føler jeg mig klar til noget andet.

- Efter ti år har jeg prøvet mange af de ting, der er at prøve i Tyskland. Hallerne er selvfølgelig mindre i Danmark, men atmosfæren er rigtig god, siger Anders Eggert.

Han kalder den danske liga "på mange måder et skridt ned", men fremhæver den store bredde i toppen af rækken.

- Det vigtige for mig er, at jeg glæder mig til at spille i ligaen. At jeg ikke bare kommer hjem for at spille håndbold på retræten. Så ville jeg hellere finde noget andet at lave.

- Jeg føler ikke, der er så meget, der har ændret sig. Jeg har fået lidt mere tid, men det er stadig professionel håndbold, det drejer sig om i hverdagen. Jeg skal stadig spille om titler, siger Anders Eggert.

Kampen mellem Skjern og GOG begynder 18.30.