Hjemmebanesejre skal lægge landsholdets VM-fundament

I løbet af efteråret venter yderligere hjemmekampe mod Montenegro og Kasakhstan samt en udekamp i Polen. Dermed kan en god start på hjemmebane sende Danmark på VM-kurs allerede i efteråret, siger landsholdets anfører, Simon Kjær.

- Det kan vise sig at være meget, meget vigtigt, hvis vi henter ni point i de tre hjemmekampe. Hvis vi kvajer os, er det selvfølgelig en ulempe, men jeg vælger at se positivt på det.

- Vi skal have ni point i de første tre hjemmekampe, og så håber jeg selvfølgelig også, at vi får noget med fra udekampen i Polen, siger anføreren.

Hans rutinerede kollega William Kvist forklarer, hvorfor der er større hjemme- og udebaneforskel på landsholdet end på klubhold.

- På landsholdet er det tit første gang, at folk er på et nyt stadion, og det gør, at det føles fjendsk og anderledes. Derfor er det bare en større fordel at være på hjemmebane med landsholdet, siger Kvist.

Samspillet med publikum skal forstærke troen på, at landsholdet kan vinde hver gang i Parken. Det gør det også nemmere at acceptere pointtab.

- Vi skal bygge en synergi op sammen med tilskuerne, og de skal mærke al vores nye energi. Tilskuerne vil ikke acceptere, at man er i gang med at tabe, og det vil spillerne heller ikke.

- Det kan godt være, at vi ikke vinder alle kampe, men hvis tilskuerne bagefter kan mærke, at vi gav os helt til sidste blodsdråbe, og det var virkelig tæt på, så kan de måske godt acceptere, at det kun blev uafgjort, siger William Kvist.

I de seneste to kvalifikationsturneringer har Danmark blot vundet i tre ud af i alt ti hjemmekampe, og det er en del af forklaringen på, at de danske kvalifikationer fejlede.

- Hjemmebanen er det vigtigste i en kvalifikation, og det er der, man skal tage de fleste point. Så er det nemmere at leve med uafgjort i en udekamp, selv om vi selvfølgelig går ind for at vinde alle kampe, siger angriberen Nicolai Jørgensen.

DBU forventer over 20.000 tilskuere til søndagens kamp.