Historisk comeback sikrer femte Super Bowl-sejr til Patriots

New England Patriots sikrede sig med Tom Brady i spidsen den femte Super Bowl-sejr efter et historisk comeback.

New England Patriots sikrede sig natten til mandag holdets femte Super Bowl-sejr efter et vanvittigt comeback.

Sejren blev sikret via et vanvittigt comeback, efter at New England Patriots var bagud med 25 point halvvejs inde i tredje quarter.

Det er femte gang, at quarterback Tom Brady fører sit hold til sejr i Super Bowl, hvilket er rekord i NFL.

New England Patriots vinder den 51. udgave af Super Bowl i NFL med en 34-28-sejr over Atlanta Falcons.

Det lykkedes ved hjælp af flere lange kast fra Brady at komme tilbage i kampen og tvinge den i overtid ved stillingen 28-28.

Her lykkedes det New England Patriots at score på det første angreb og dermed sikre sig sejren.

- Vi bragte alle sammen hinanden tilbage i kampen. Vi følte aldrig, at vi var ude af kampen. Det var en hård kamp. De havde et stærkt hold, siger Tom Brady efter kampen ifølge AFP.

Helt usædvanligt lykkedes det ingen af holdene at komme på scoringstavlen i første quarter.

Men Atlanta Falcons indledte andet quarter med et stormløb og bragte sig hurtigt foran.

Atlanta Falcons scorede således tre touchdowns, inden New England Patriots svarede igen med en reducering til 3-21 i andet quarter.

Ingen hold har tidligere formået at komme tilbage i en Super Bowl-kamp efter at have været bagud med mere end ti point.

Tom Brady viste dog endnu en gang format og bragte sit sejrsvante mandskab tilbage på sporet.

Efter kampen stod Tom Brady noteret for kast for 466 yards og to touchdowns.

Han blev umiddelbart efter kampen kåret som kampens mest værdifulde spiller (MVP). Det er fjerde gang, at hæderen tildeles Tom Brady, hvilket er rekord i NFL-sammenhæng.

I en alder af 39 år er Tom Brady den næstældste quarterback, der vinder et Super Bowl-trofæ.