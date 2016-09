Herning henter gammel kending tilbage på isen

Ishockeyspilleren Lasse Lassen er tilbage i barndomsklubben Herning Blue Fox efter et ophold i Australien.

Ledelsen i Herning-klubben er stolte over, at Lasse Lassen valgte at vende snuden hjemad.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Lasse har haft mange mulige kort at vælge mellem til denne sæson. Det har været alt andet end let, siger Blue Fox-direktør Torben Skovsgaard til klubbens hjemmeside.

Lasse Lassen, som til november er klar til at tørne ud for Herning, har spillet mere end 350 kampe i den bedste danske ishockeyrække med 281 point til følge.

Seneste sæson, Lasse Lassen spillede i Herning, lavede han 63 point i 54 kampe, og afstikkeren til Australien hen over foråret og sommeren indbragte 40 point i 22 kampe.