Henrik Toft scorede to af Danmarks 35 mål i sejren over Egypten.

Henrik Toft om målshow: Vi måtte trække løbeskoene på

For spillerne var det til gengæld hårdt arbejde og høj puls mod et egyptisk mandskab, som spiller håndbold med speederen presset helt i bund.

Den danske stregspiller Henrik Toft måtte da også hive noget efter vejret undervejs.

- Det måtte jeg da. Egypten løber rigtig stærkt, og det fandt vi jo allerede ud af i Bygma Cup hjemme i Danmark. Det er meget tjubang-håndbold, hvor det går frem og tilbage.

- Det fik vi styr på henad vejen, men det var løbeskoene, der var på i dag, siger Henrik Toft.

Kampens forløb illustreres meget godt af, at de to hold tilsammen lavede 36 mål i løbet af første halvlegs 30 minutter, og danskerne burde endda have scoret endnu flere.

Med sådan et kampbillede må forsvaret finde sig i, at modstanderne ind imellem får lovlig let spil.

- Begge hold fik mange angreb, og det kan ikke undgås, at de kommer frem til mange chancer, for de spiller hurtig håndbold.

- Heldigvis fik vi scoret flere mål end dem, og vi havde en god følelse hele vejen igennem, siger Henrik Toft.

Ud over sejren kunne han også glæde sig over at have selskab af storebror René efter det seneste døgns palaver om hans albueskinne.

- Det var selvfølgelig dejligt. Det er jo på banen, at jeg helst vil have ham, i stedet for at han skal sidde og være tilskuer. Nu kan han heldigvis bidrage, siger Henrik Toft.