Henrik Dalsgaard har fundet fysikken frem i Brentford

Her har han fået lov til at bruge nogle af de elementer i sit spil, som han savnede i Belgien.

- Det har været fint. Jeg har lige skulle finde den der hårdhed frem igen.

- Spillet er meget frem og tilbage i Belgien, og det er det også i England, der er bare mere fysik på i England.

- Det var også en af grundene til, at jeg gerne ville væk fra Belgien, for jeg følte ikke, at jeg kunne få lov til at bruge min fysik så meget. Den kan jeg i hvert fald få lov til at bruge i overflod i England, siger Henrik Dalsgaard.

Den 28-årige back er startet inde i alle Brentfords foreløbig fem ligakampe i denne sæson.

Det har indtil videre kun kastet to point af sig, men Henrik Dalsgaard mødte alligevel ind i landsholdets lejr med selvtillid før kampene mod Polen og Armenien.

- Det har været en okay start. Pointmæssigt har det ikke været så godt, men jeg synes egentlig, at vi har spillet rigtig godt.

- Vi har været lidt uheldige - jeg ved godt, at det måske ikke findes i fodbold - men jeg synes, vi har været ufatteligt uheldige. Vi har spillet bedre, end det lige ser ud med resultaterne.

- Så selvtillidsmæssigt har det egentlig været fint. Og det er selvfølgelig et klap på skulderen, at jeg fik lov til at starte inde i så stor en kamp som den mod Polen, siger han.

Danmark møder mandag aften Armenien i Jerevan i den ottende kamp i VM-kvalifikationen.

Danmark har 13 point efter syv kampe og jagter i første omgang andenpladsen i gruppe E, der kan give adgang til playoffkampe om en plads ved VM i Rusland næste år.

Polen sidder på den enlige direkte VM-billet med 16 point, mens Montenegro har 13 point på andenpladsen.

Henrik Dalsgaard er optimistisk efter den overbevisende indsats mod polakkerne i København.

- Jeg håber, at vi kan tage den kampgejst med, og selvfølgelig gav kampen mod Polen også selvtillid.

- Hvis vi kan bringe de ting videre til den næste kamp, så bliver vi farlige, uanset hvordan vi har tænkt os at spille, siger han.

Henrik Dalsgaard nåede i sin tid hos AaB at vinde "the double" i 2014. En slutrundedeltagelse med Danmark har han endnu ikke prøvet.

- Det vil være et højdepunkt. Jeg har prøvet at vinde et mesterskab og en pokaltitel, men et VM vil pynte gevaldigt.

- Det er en drøm for alle fodboldspillere at få lov til at opleve sådan noget. Det er derfor, vi er her. Man kunne se i øjnene på os mod Polen, at vi vil med til VM, og vi vil gøre, hvad der skal til for at komme med, siger han.