Helsingør-træner: Vi har brug for en sejr i kamp ét

Det unge Helsingør-hold har overrasket stort med en tredjeplads i sæsonen, og klubben er altså blot to kampe fra at kunne tage skridtet op til landets fineste fodboldrække.

Onsdag tager FC Helsingør mod Viborg til den første af to playoffkampe om en plads i næste sæsons Alka Superliga.

Men det bliver to svære kampe.

Viborg er et erfarent superligamandskab med fuldtidsprofessionelle spillere modsat Helsingørs deltidsspillere. Alligevel tror Helsingørs succestræner, Christian Lønstrup, at nordsjællænderne kan drille Viborg.

- Jeg har da en idé om, at vi måske godt kan spille lige op med dem på hjemmebane og forsøge at få et meget godt udgangspunkt, siger Lønstrup.

Han anerkender da også, at der skal en god indsats i hjemmekampen til, førend holdet virkelig skal rejse til returkamp i Viborg med troen på oprykning.

- Udgangspunktet skal være godt. Det skal være rigtig godt. Vi kommer til at møde noget, der minder om en tsunami derovre, så hvis vi kommer derover med et nederlag eller uafgjort, så bliver det en kæmpe udfordring, siger Helsingør-træneren.

- Men vi er ikke så bange for udfordringer oppe hos os, tilføjer han.

Der er niveau- og tempoforskel på Superligaen og 1. division. Det underkender Christian Lønstrup ikke. Men han mener stadig, at niveauet kan være jævnbyrdigt over to nervebetonede kampe.

- De kommer jo umiddelbart med et niveau, som er højere end vores, men hvis vi rammer dagen, så er der muligheder. Jeg tror i hvert fald ikke, vi bliver til grin, lyder det fra Christian Lønstrup.

Helsingør rykkede først op i 1. division i 2015, og mange har været overrasket over, at holdet allerede i denne sæson kæmpede i toppen af rækken.

For holdets træner er det dog mindre overraskende, at klubben pludselig står med en chance for oprykning.

- Vi har et godt træningsmiljø, og vi har dygtige spillere. Jeg er ikke synderligt overrasket, men jeg tror, at omgivelserne er overrasket over, hvor hurtigt det er gået, siger Lønstrup.

Første kamp spilles onsdag, mens der er returkamp i Viborg søndag.