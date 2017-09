Helsingør-træner: Vi blev klart overmatchet af Lyngby

Helsingørs cheftræner Christian Lønstrup erkender, at hans mandskab tabte til et hold, som var klart bedre hold på dagen.

- Vi havde ikke noget at gøre i dag med denne præstation, og det har jeg også sagt til mine spillere.

- Vi mødte et rigtig godt superligahold, og vi var overmatchet på mange parametre, siger Lønstrup, som især var utilfreds med indsatsen før pausen.

- Jeg er meget skuffet over første halvleg, der kunne vi ikke være vores udtryk bekendt. Vi kunne knap slå tre-fire afleveringer i træk, så vi løb rundt efter dem.

- I pausen talte vi om, at vores boldomgang skulle være bedre, for ellers kunne vi spille her i to timer uden at røre bolden. Det var fuldt fortjent, at vi tabte, siger cheftræneren.

Anfører Andreas Holm, som var uheldig at score selvmål i første halvleg, er enig med sin cheftræner i, at Helsingør ikke fortjente at få noget med hjem fra kampen.

- Lyngby var det bedste hold på banen og vandt fuldt fortjent, siger Holm.

- Vi er et lille hold i superligaregi, så hvis vi skal vinde i denne række, skal vi ramme 100 procent hver gang. Når vi ikke gør det, så vinder vi ikke.

- Vi tabte også klart i Silkeborg (1-4, red.), hvor vi dog spillede godt med og følte, at vi kunne have fået noget ud af kampen. Denne gang mødte vi bare en klart stærkere modstander.

Christian Lønstrup understreger, at niveauet skal hæves markant til næste kamp i Superligaen, hvor de forsvarende mestre fra FC København kommer på besøg.

- Vi skal have rystet den her af os, for vi skal møde FCK i næste uge, og hvis vi ikke stepper op, så får vi en på lampen, vurderer Lønstrup.

Helsingør har før næste kamp mod FCK vundet to ud af tre hjemmekampe i Superligaen i denne sæson.