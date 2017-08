Helsingør henter ung svensk angriber på kort kontrakt

Måns Herrmann har tidligere været tilknyttet Helsingborg IF samt Feyenoords akademi.

- Han (Måns Hermann, red.) er lidt en klassisk svensk angriber, der primært er skolet i 4-4-2. Han er boksspiller med et fantastisk spark.

- Han er nok i første omgang udviklingsspiller, men jeg forventer, at han kan banke på til startopstillingen inden alt for længe. Nu har vi i første omgang signet ham for et halvt år, hvor han skal vise sig frem heroppe, og så må vi se, om det er et godt match mellem os, siger Helsingør-træner Christian Lønstrup.