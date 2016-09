Helle Thorning-Schmidt skal stå i spidsen for en DBU-kommission, der skal styrke dansk kvindefodbold.

Helle Thorning-Schmidt skal styrke dansk kvindefodbold

Den tidligere statsminister skal stå i spidsen for en ny DBU-kommission, der skal styrke kvindefodbolden.

Mandag skriver Politiken, at hun skal stå i spidsen for en ny kommission i Dansk Boldspil-Union (DBU), der skal komme med forslag til, hvordan flere kvinder og piger får glæde af fodbold.

Den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt vil slå et slag for kvindefodbolden herhjemme.

Hun har selv besøgt mange københavnske fodboldbaner for at heppe på den ene af sine to døtre.

- Der så jeg, hvilken glæde og hvilket sammenhold fodbolden kan skabe. Det var ret specielt at mærke det her fællesskab, som piger fra alle dele af København havde med hinanden på kryds og tværs - ligesom de har det i andre dele af landet.

- Deres glæde ved fodbolden, deres glæde ved fællesskabet, siger den tidligere socialdemokratiske statsminister til Politiken.

Datteren stoppede imidlertid med at spille fodbold efter fire-fem år, da hun blev teenager, og derfor kan den tidligere statsminister nikke genkendende til DBU's problem med at fastholde piger i fodbold.

- Hun fik andre ting i hovedet, og det tror jeg, at rigtig mange piger i den alder gør. Så ja, jeg så det, som rigtig mange andre forældre også ser: at pigerne stopper, når de bliver de her 14-15 år, siger Helle Thorning-Schmidt.

Mandag offentliggør fodboldforbundet en ny kommission for kvindefodbold, og den skal Helle Thorning-Schmidt lede, mens tidligere Venstre-minister Lykke Friis, Kvinfo-direktør Nina Groes og Hummel-ejer Christian Stadil er blandt de andre medlemmer.

- Jeg elsker fodbold. Og jeg tror, at fodbolden kan have gavn af, at den bliver mere mangfoldig - se bare håndbold og tennis, hvor kvinder spiller en større rolle.

- På samme måde vil fodbolden bliver stærkere, både kommercielt og kulturelt, hvis den bliver mere mangfoldig. Derfor skal pigerne med, siger Thorning-Schmidt.

I dag spiller godt 63.000 piger og kvinder fodbold i DBU's foreninger, men unionen har et mål om, at det tal i 2025 skal være 135.000.