Joe Hart begik en kostbar fejl, da han debuterede for Torino. Arkivfoto.

Hart dropper i Torino-debut - Totti bliver matchvinder

Francesco Totti blev matchvinder for Roma i kampen mod Sampdoria. Joe Hart kostede et mål i Torino-debut.

29-årige Joe Hart, der er udlejet fra Manchester City for resten af sæsonen, lavede et drop i Torinos 1-2-nederlag.

To kampe blev afbrudt, og den ene blev senere udsat på grund af heftig regn, og i Bergamo fik den engelske målmand Joe Hart sin debut for Torino i udekampen mod Atalanta.

Iago Falque havde bragt Torino foran cirka ti minutter inde i anden halvleg, men to minutter senere begik Joe Hart en stor fejl ved et hjørnespark.

Målmanden fik kun lige det yderste af handskerne på bolden, så den røg hen til Atalantas Andrea Masiello, der med en blød helflugter sendte bolden i mål.

Otte minutter før tid kunne Joe Hart dog ikke lastes for, at Atalantas Franck Kessie scorede til 2-1 på et straffespark.

Manchester Citys manager, Josep Guardiola, ønskede ikke at gøre brug af Joe Hart, og derfor blev han udlejet til Torino.

AS Roma var på vej mod et nederlag hjemme mod Sampdoria, da heftig regn betød, at kampen blev afbrudt ved pausen, da stillingen var 2-1 til gæsterne.

Lidt senere blev vejret bedre, og efter cirka en times afbrydelse blev kampen atter sat i gang.

Roma-træner Luciano Spalletti sendte Francesco Totti og Edin Dzeko på banen fra begyndelsen af anden halvleg, og det viste sig at være en god disposition.

Efter en times spil lagde 39-årige Totti bolden frem til Dzeko, der udlignede til 1-1.

Kort før tid faldt Edin Dzeko omkuld i feltet, og der blev dømt straffespark.

Francesco Totti, der fylder 40 år 27. september, scorede sit første sæsonmål og sikrede Roma en 3-2-sejr.

Det regnede også i den nordlige del af Italien, hvor Genoas hjemmekamp mod Fiorentina blev afbrudt efter 28 minutter på grund af massiv regn, der gjorde det umuligt for spillerne at se noget som helst.

Kampen blev senere udsat.

I Milano kunne der godt spilles fodbold, og her skuffede AC Milan ved at tabe 0-1 hjemme til Udinese.

Kort før udløbet af de 90 minutter fyrede Stipe Perica bolden afsted mod mål, og den blev afrettet af AC Milan-forsvareren Ignazio Abate, så målmand Gianluigi Donnarumma var uden chance.

Milan har kun tre point for tre kampe, mens Juventus topper tabellen med ni point.

Roma og Napoli har begge syv point.