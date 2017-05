Hareide vil gøre op med luksusspillere i privatfly

I kølvandet på landsholdets VM-kvalifikationskamp i marts i Rumænien kom det frem, at flere landsholdsspillere i nattetimerne efter kampen var fløjet med privatfly fra Cluj hjem til Danmark.

Den form for luksus kommer dog ikke til at gå fremover, hvis der er tilfælde, hvor DBU ikke selv har chartret et fly mod København til spillere og ledere.

Skal landsholdsspillerne ikke hjem til en klub i udlandet, men til København, må de vente på det fly, som DBU har bestilt til dem.

- Vi skal have klare regler for, hvordan det skal være. De regler må vi lave nu. Hvis ikke klubberne henter deres spillere, så skal de alle sammen flyve hjem sammen, siger landstræner Åge Hareide.

- Vi skal ikke have en klasseopdeling på det danske landshold, hvor nogen har råd til at flyve hjem, og andre ikke har. Vi skal være et hold. Vi rejser ud sammen, og vi rejser hjem sammen, hvis vi ikke vi har aftalt noget andet med klubberne.

- Hvis der er spillere fra europæiske klubber, som får bevilget fridage efter en landskamp på udebane og skal til København, så skal de flyve sammen med os andre. Så kan de ikke bare tage en privatjet, siger Hareide.

Tre FCK-spillere var blandt dem, som fløj hjem i privatfly fra Cluj. De havde selskab af flere spillere fra Bundesligaen, som var bevilget ekstra fridage.

Flere af landsholdsspillernes klubber sørger selv for at bestille privatfly til deres spillere, så de kan komme hurtigt hjem efter en landskamp.

Det var for eksempel tilfældet for Christian Eriksen og Kasper Schmeichel efter kampen i Rumænien.

Sådanne tilfælde er helt efter bogen, for sådan "har det altid været", siger Åge Hareide.

- Det er kun klubberne, som kan sørge for, at spillerne flyver hjem i privatfly, siger Åge Hareide.