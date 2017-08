Hareide vægter erfaring højt i skæbnekamp mod Polen

- Vi har gode, erfarne spillere. Jeg prioriterer erfaring meget højt i sådan en vigtig kamp. Erfaring er stærkt undervurderet i fodbold, for det indikerer, at man har spillet på højt niveau år efter år.

- Vi har også mange unge spillere, som er dygtige, og som vi skal bruge i mange år frem over, men vi må bygge på noget erfaring, siger Åge Hareide.

En VM-slutrunde kan hjælpe med at give den rette erfaring, så et hold kan blive endnu bedre på sigt, mener Hareide.

- Det betyder enormt meget at få den erfaring. Man spiller kampe på en anden måde, og man er sammen i lang tid og kan bygge et hold endnu mere op til den kommende kvalifikation.

- Det ser jeg frem til, hvis vi lykkes med at kvalificere os, siger Åge Hareide.

Blandt de mere rutinerede landsholdsspillere finder man Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Andreas Bjelland, William Kvist og Nicklas Bendtner, der alle har rundet 29 år.

Hareide vil dog ikke direkte svare på, om tilbagevendte Nicklas Bendtner går direkte ind i startopstillingen.

Danmark er så godt som tvunget til at vinde kampen, hvis holdet skal have en realistisk mulighed for at overhale Polen og vinde gruppen, hvilket i så fald udløser en direkte VM-billet.

Før kampen har Danmark ti point - det samme som Montenegro på andenpladsen - mens Polen topper med 16 point.

Toeren i Danmarks kvalifikationsgruppe, Montenegro, er den dårligste toer i de europæiske VM-kvalifikationsgrupper. Kun de otte bedste af de ni toere spiller playoffkampen om en VM-billet.

I 2013 endte Danmark som den dårligste toer i kvalifikationen frem mod VM i 2014. Den situation kan opstå igen, men det bruger man ikke meget tid på i landsholdslejren, siger anfører Simon Kjær.

- Historien siger jo, at vi har været uheldige med det før. Vi skal gøre alt for, at det ikke sker igen. Vi skal tage hver enkelt kamp som en finale og skrabe så mange point sammen som muligt, for vi vil ikke stå i den situation igen.

- Men vi bruger ikke særlig meget energi på at tænke over toerregnskabet, og det skal vi heller ikke, for det ligger ude i fremtiden, og vi bliver nødt til at tage en kamp ad gangen, siger Simon Kjær.

Forberedelserne i landsholdslejren er foregået i højt humør, og Åge Hareide ser optimistisk på at få revanche mod Polen, som slog Danmark med 3-2 i oktober sidste år.

- Vi har haft en fin samling i Helsingør, og vi har alle mand friske og klar til kamp. Vi har haft nogle gode træninger, og jeg tror, at vi er godt forberedt.

- Det bliver spændende at se, hvordan det så ser ud i morgen, men jeg er overbevist om, at det kan blive en rigtig god kamp for Danmark, siger Åge Hareide.

Åge Hareide vil ikke afsløre, hvilken formation han vælger at stille op i mod Polen. Under Hareides tid som landstræner har Danmark spillet 3-5-2 og seneste 4-3-3.

Fredagens landskamp begynder klokken 20.45 i Telia Parken.